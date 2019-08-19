Kapalıçarşı'da altın
58 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 271,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:14 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 271,20 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 271,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|271,50
|271,70
|271,00
|271,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.789,00
|1.810,00
|1.786,00
|1.807,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|247,50
|251,50
|247,00
|251,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.749,00
|1769,00
|1.745,00
|1.765,00
|Yarım Ziynet
|874,00
|884,00
|873,00
|883,00
|Çeyrek Ziynet
|437,00
|442,00
|436,00
|441,00
İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Benzin ve motorine zam geldi Boğanın boynuz darbelerinden kaçamayan yaşlı adam hayatını kaybetti 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor