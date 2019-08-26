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Kapalıçarşı'da altın

18 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 285,80 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 285,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 465,00 lira, Cumhuriyet altını 1.903,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 285,80 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,50 279,70 285,60 285,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.842,00 1.863,00 1.882,00 1.903,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 260,50 264,50
Lira(Tam) Ziynet 1.800,00 1.820,00 1.839,00 1.859,00
Yarım Ziynet 900,00 910,00 920,00 930,00
Çeyrek Ziynet 450,00 455,00 460,00 465,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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