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Kapalıçarşı'da altın

33 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 286,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 286,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.906,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 286,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,60 285,80 286,00 286,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.882,00 1.903,00 1.885,00 1.906,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,50 264,50 261,00 265,00
Lira(Tam) Ziynet 1.839,00 1.859,00 1.842,00 1.862,00
Yarım Ziynet 920,00 930,00 921,00 931,00
Çeyrek Ziynet 460,00 465,00 461,00 466,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:12 Kaynak: AA
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