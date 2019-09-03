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Kapalıçarşı'da altın

10 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 284,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 284,20 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 462,00 lira, Cumhuriyet altını 1.893,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 284,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,00 285,20 284,00 284,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.878,00 1.899,00 1.872,00 1.893,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,00 264,00 259,00 263,00
Lira(Tam) Ziynet 1.835,00 1.855,00 1.829,00 1.849,00
Yarım Ziynet 918,00 928,00 915,00 925,00
Çeyrek Ziynet 459,00 464,00 457,00 462,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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