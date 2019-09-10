Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
Son Dakika Ekonomi Haber

Kapalıçarşı'da altın

13 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 278,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 278,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.857,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 278,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 278,60 278,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.836,00 1.857,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,50 258,50 254,00 258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.794,00 1.814,00
Yarım Ziynet 898,00 908,00 897,00 907,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 449,00 454,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı
Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin'den Zalim İstanbul itirafı Sinem erköseoğlu'nun davasında "gülme" iddiası: Sinem'in ailesi reddi hakim istedi 3 yavru kedi, domates kasasında istanbul'dan antalya'ya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:30:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]