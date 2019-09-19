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Kapalıçarşı'da altın

15 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 275,40 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 275,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 275,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,50274,70 275,20275,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.809,001.830,00 1.814,001.835,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00254,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.768,001.788,00 1.772,00 1.792,00
Yarım Ziynet 884,00894,00 886,00 896,00
Çeyrek Ziynet 442,00447,00

 443,00 448,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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