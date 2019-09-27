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Kapalıçarşı'da altın

31 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 271,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,30 275,50 271,30 271,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.814,00 1.835,00 1.788,00 1.809,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 247,50 251,50
Lira(Tam) Ziynet 1.774,00 1.794,00 1.747,00 1.767,00
Yarım Ziynet 887,00 897,00 874,00 884,00
Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 437,00 442,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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