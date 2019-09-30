İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 270,30 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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