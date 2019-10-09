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Kapalıçarşı'da altın

15 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 artışla 283,40 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 artışla 283,40 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.887,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 yükselişle 283,40 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,80 281,00 283,20 283,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.850,00 1.871,00 1.866,00 1.887,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00 260,00 258,30 262,30
Lira(Tam) Ziynet 1.808,00 1.828,00 1.824,00 1.844,00
Yarım Ziynet 904,00 914,00 912,00 922,00
Çeyrek Ziynet 452,00 457,00 456,00 461,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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