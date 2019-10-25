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Kapalıçarşı'da altın

53 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 279,70 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 279,70 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,80 278,00 279,50 279,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.831,00 1.852,00 1.842,00 1.863,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50 257,50 255,00 259,00
Lira(Tam) Ziynet 1.789,00 1.809,00 1.800,00 1.820,00
Yarım Ziynet 895,00 905,00 900,00 910,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 450,00 455,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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