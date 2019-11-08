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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 270,40 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 270,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 düşüşle 270,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 274,30274,50 270,20270,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.808,001.829,00 1.781,001.802,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00254,00 246,50250,50
Lira (Tam) Ziynet 1.767,001.787,00 1.740,001.760,00
Yarım Ziynet 883,00893,00 870,00880,00
Çeyrek Ziynet 442,00447,00

435,00 440,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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