Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

7 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,30270,50 271,60271,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.782,001.803,00 1.790,00 1.811,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50252,50 247,70 251,70
Lira (Tam) Ziynet 1.741,001.761,00 1.749,00 1.769,00
Yarım Ziynet 871,00881,00 875,00 885,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00

 437,00 442,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti
Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Yargıtay'dan emsal karar: İşyerinde birbirine sarılmak işten atılma nedeni sayıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 02:04:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]