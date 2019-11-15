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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.808,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,60271,80 271,20271,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.790,00 1.811,00 1.787,001.808,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,70 251,70 247,35251,35
Lira (Tam) Ziynet 1.749,00 1.769,00 1.747,001.767,00
Yarım Ziynet 875,00 885,00 873,00883,00
Çeyrek Ziynet 437,00 442,00

 436,00441,00

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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