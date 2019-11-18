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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 269,80 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 269,80 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 439,00 lira, Cumhuriyet altını 1.798,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 269,80 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,20 271,40 269,60 269,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.787,00 1.808,00 1.777,00 1.798,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,35 251,35 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.747,00 1.767,00 1.736,00 1.756,00
Yarım Ziynet 873,00 883,00 868,00 878,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 434,00 439,00

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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