İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1,825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 artışla 274,00 liradan tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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