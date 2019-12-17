Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 279,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 279,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 279,20 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,00 278,20 279,00 279,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.832,00 1.853,00 1.839,00 1.860,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50 257,50 254,50 258,50
Lira(Tam) Ziynet 1.790,00 1.810,00 1.797,00 1.817,00
Yarım Ziynet 895,00 905,00 898,00 908,00
Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 449,00 454,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım
Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı Zalim İstanbul dizisinin yeni yönetmeni Gökçen Usta oldu Rus uzmanlar, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: İkili ticaret hacmi artacak

Son Dakika Haberleri
23:46 Türkiye'ye yaptırım içeren tasarı Senato'dan geçti - Son Dakika Ekonomi
23:06 Hazine, avro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi
22:53 Türkiye'den 100 ülkeye ihraç yapılıyor - Son Dakika Ekonomi
22:16 Dışişleri'nden ABD Senatosu'na tepki: - Son Dakika Ekonomi
21:52 Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti - Son Dakika Ekonomi
21:30 Rus uzmanlar, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: İkili ticaret hacmi artacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:07:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]