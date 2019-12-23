Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 284,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 284,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 462,00 lira, Cumhuriyet altını 1.892,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 284,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,50 282,70 283,80 284,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.862,00 1.883,00 1.871,00 1.892,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,65 261,65 259,00 263,00
Lira(Tam) Ziynet 1.819,00 1.839,00 1.828,00 1.848,00
Yarım Ziynet 910,00 920,00 914,00 924,00
Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 457,00 462,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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