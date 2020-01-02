Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 292,90 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 292,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.950,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 292,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


SALI PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 291,00 291,20 292,70 292,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.918,00 1.939,00 1.929,00 1.950,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 265,50 269,50 267,00 271,00
Lira(Tam) Ziynet 1.874,00 1.894,00 1.885,00 1.905,00
Yarım Ziynet 937,00 947,00 943,00 953,00
Çeyrek Ziynet 469,00 474,00 471,00 476,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu
İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu

Son Dakika Haberleri
22:31 Sosyal medyanın konuştuğu Milli Piyango fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi
22:11 Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar - Son Dakika Ekonomi
21:56 TCMB'den döviz tevdiat artışına karşı önlem - Son Dakika Ekonomi
21:29 Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
20:56 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:53:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]