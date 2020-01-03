İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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