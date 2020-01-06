Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 artışla 302,90 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 artışla 302,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 lira, Cumhuriyet altını 2.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,88 yükselişle 302,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,10 297,30 302,70 302,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.958,00 1.979,00 1.995,00 2.016,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00 275,00 276,00 280,00
Lira(Tam) Ziynet 1.913,00 1.933,00 1.950,00 1.970,00
Yarım Ziynet 957,00 967,00 975,00 985,00
Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 488,00 493,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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