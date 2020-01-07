İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor

Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti