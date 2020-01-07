Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 302,70 302,90 301,10 301,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.995,00 2.016,00 1.984,00 2.005,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00 280,00 274,60 278,60
Lira(Tam) Ziynet 1.950,00 1.970,00 1.939,00 1.959,00
Yarım Ziynet 975,00 985,00 970,00 980,00
Çeyrek Ziynet 488,00 493,00 485,00 490,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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