Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,68 azalışla 293,70 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,68 azalışla 293,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,68 düşüşle 293,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,60301,80 293,50293,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.988,002.009,00 1.934,00 1.955,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 275,00279,00 267,70 271,70
Lira(Tam) Ziynet 1.942,001.962,00 1.890,00 1.910,00
Yarım Ziynet 971,00981,00 945,00 955,00
Çeyrek Ziynet 486,00491,00

 473,00 478,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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