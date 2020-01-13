Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 293,60 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 293,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 293,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,00 293,20 293,40 293,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.931,00 1.952,00 1.934,00 1.955,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,00 271,00 267,50 271,50
Lira(Tam) Ziynet 1.887,00 1.907,00 1.890,00 1.910,00
Yarım Ziynet 943,00 953,00 945,00 955,00
Çeyrek Ziynet 472,00 477,00 473,00 478,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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