Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,90 294,10 292,30 292,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.937,00 1.958,00 1.927,00 1.948,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 268,00 272,00 266,50 270,50
Lira(Tam) Ziynet 1.893,00 1.913,00 1.883,00 1.913,00
Yarım Ziynet 946,00 956,00 941,00 951,00
Çeyrek Ziynet 473,00 478,00 471,00 476,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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