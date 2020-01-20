Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

19 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 297,10 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 297,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 297,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 294,60294,80 296,90297,10
Cumhuriyet Ata Lira 1.942,001.963,00 1.957,001.978,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 269,00273,00 270,80274,80
Lira(Tam) Ziynet 1.897,001.917,00 1.912,001.932,00
Yarım Ziynet 949,00959,00 956,00976,00
Çeyrek Ziynet 475,00480,00

 478,00483,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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