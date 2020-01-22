Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)296,20296,40 296,50296,80
Cumhuriyet Ata Lira1.952,001.973,00 1.954,00 1.975,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)270,00274,00 270,40274,40
Lira (Tam) Ziynet1.908,001.928,001.909,001.929,00
Yarım Ziynet954,00964,00 955,00965,00
Çeyrek Ziynet477,00482,00 477,00482,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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