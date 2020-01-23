Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,50296,80 297,00297,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.954,00 1.975,00 1.957,001.978,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,40274,40 271,00275,00
Lira (Tam) Ziynet1.909,001.929,00 1.913,001.933,00
Yarım Ziynet 955,00965,00 956,00966,00
Çeyrek Ziynet 477,00482,00

 478,00 483,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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