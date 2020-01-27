Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

16 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 298,30298,50 302,50302,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.966,001.987,00 1.994,002.015,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 272,00276,00 276,00 280,00
Lira (Tam) Ziynet 1.921,001.941,00 1.948,001.968,00
Yarım Ziynet 961,00971,00 974,00984,00
Çeyrek Ziynet 480,00485,00

 487,00492,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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