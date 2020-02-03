Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalarak 303,90 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalarak 303,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 303,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,80304,00 303,70303,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.002,002.023,00 2.001,002.022,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,00282,00 277,00281,00
Lira (Tam) Ziynet 1.957,001.977,00 1.956,001.976,00
Yarım Ziynet 979,00989,00 978,00988,00
Çeyrek Ziynet 490,00495,00

 489,00494,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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