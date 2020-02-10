İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 304,60 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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