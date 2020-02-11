Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 305,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 305,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 496,00 lira, Cumhuriyet altını 2.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 305,00 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 304,40 304,60 304,80 305,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.006,00 2.027,00 2.009,00 2.030,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,00 282,00 278,00 282,00
Lira(Tam) Ziynet 1.960,00 1.980,00 1.963,00 1.983,00
Yarım Ziynet 980,00 990,00 981,00 991,00
Çeyrek Ziynet 490,00 495,00 491,00 496,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren üçüncü şirket oldu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor 750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:49:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]