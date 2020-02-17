Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

7 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 308,00 308,20 307,60 307,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.030,00 2.051,00 2.027,00 2.048,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 281,00 285,00 280,50 284,50
Lira(Tam) Ziynet 1.984,00 2.004,00 1.981,00 2.001,00
Yarım Ziynet 992,00 1002,00 991,00 1001,00
Çeyrek Ziynet 496,00 501,00 495,00 500,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada
Ekmeğe zam yapmayan İmamoğlu'na Fırıncılar Federasyonu'ndan ilginç tepki: Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:19 Matrrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]