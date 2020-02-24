Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,53 artışla 332,20 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,53 artışla 332,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 540,00 lira, Cumhuriyet altını 2.209,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,53 yükselişle 332,20 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 323,80 324,00 332,00 332,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.134,00 2.155,00 2.188,00 2.209,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 295,30 299,30 303,00 307,00
Lira(Tam) Ziynet 2.085,00 2.105,00 2.138,00 2.158,00
Yarım Ziynet 1.043,00 1.053,00 1.069,00 1.079,00
Çeyrek Ziynet 521,00 526,00 535,00 540,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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