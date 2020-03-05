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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 324,90 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 324,90 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 528,00 lira, Cumhuriyet altını 2.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 324,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 321,50 321,70 324,70 324,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.119,00 2.140,00 2.140,00 2.161,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 293,00 297,00 296,00 300,00
Lira(Tam) Ziynet 2.070,00 2.090,00 2.091,00 2.111,00
Yarım Ziynet 1.035,00 1.045,00 1.046,00 1.066,00
Çeyrek Ziynet 518,00 523,00 523,00 528,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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