Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 328,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 328,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 534,00 lira, Cumhuriyet altını 2.185,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 328,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 324,70324,90 328,30328,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.140,002.161,00 2.164,002.185,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 296,00300,00 299,40303,40
Lira(Tam) Ziynet 2.091,002.111,00 2.114,002.134,00
Yarım Ziynet 1.046,001.066,00 1.057,001.067,00
Çeyrek Ziynet 523,00528,00

 529,00534,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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