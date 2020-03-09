Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 328,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 328,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 328,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 328,30 328,50 327,80 328,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.164,00 2.185,00 2.160,00 2.181,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 299,40 303,40 299,00 303,00
Lira(Tam) Ziynet 2.114,00 2.134,00 2.111,00 2.131,00
Yarım Ziynet 1.057,00 1.067,00 1.056,00 1.066,00
Çeyrek Ziynet 529,00 534,00 528,00 533,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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