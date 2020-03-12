Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 522,00 lira, Cumhuriyet altını 2.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,05 düşerek 321,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 330,90 331,10 320,80 321,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.181,00 2.202,00 2.114,00 2.135,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 302,00 306,00 292,50 296,50
Lira(Tam) Ziynet 2.131,00 2.151,00 2.066,00 2.086,00
Yarım Ziynet 1.066,00 1.076,00 1.033,00 1.043,00
Çeyrek Ziynet 533,00 538,00 517,00 522,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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