Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

6 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 315,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın, System.String[]

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 315,70 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 513,00 lira, Cumhuriyet altını 2.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 315,70 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 311,70 311,90 315,50 315,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.054,00 2.075,00 2.079,00 2.100,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 284,00 288,00 288,00 292,00
Lira(Tam) Ziynet 2.007,00 2.027,00 2.032,00 2.052,00
Yarım Ziynet 1.004,00 1.014,00 1.016,00 1.036,00
Çeyrek Ziynet 502,00 507,00 508,00 513,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Teslim olan PKK'lıdan itiraf: Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti "Zalim İstanbul" setine Koronavirüs (COVID-19) arası
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz         
12:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 00:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]