İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 603,00 lira, Cumhuriyet altını 2.467,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,64 düşüşle 371,30 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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