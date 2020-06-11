İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.536,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 381,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 381,80 liradan tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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