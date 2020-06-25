İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.576,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 387,80 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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