Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 400,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 400,20 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.657 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 400,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 396,00396,20 400,00400,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.610,002.631,00 2.636,00 2.657,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 361,00 365,00 365,00369,00
Lira(Tam) Ziynet 2.550,00 2.570,00 2.576,00 2.596,00
Yarım Ziynet 1.275,00 1.285,00 1.288,00 1.298,00
Çeyrek Ziynet 638,00 643,00

 644,00649,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
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