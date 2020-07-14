İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 398,20 liradan tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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