İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.643 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa paralel 398,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 398,20 liradan tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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