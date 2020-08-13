İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:21

Kaynak: AA

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