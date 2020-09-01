Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 467,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.103,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 467,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,00
|466,20
|467,50
|467,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.071,00
|3.092,00
|3.082,00
|3.103,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,00
|429,00
|425,60
|429,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.001,00
|3.021,00
|3.012,00
|3.032,00
|Yarım Ziynet
|1.501,00
|1.511,00
|1.506,00
|1.516,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|751,00
|756,00
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:19 - Kaynak: AA
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