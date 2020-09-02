İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.073,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 463,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 463,20 liradan tamamladı.

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