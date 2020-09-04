Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 azalışla 462,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 462,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|465,30
|465,50
|461,80
|462,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.068,00
|3.089,00
|3.043,00
|3.064,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|424,50
|428,50
|421,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.998,00
|3.018,00
|2.974,00
|2.994,00
|Yarım Ziynet
|1.499,00
|1.509,00
|1.487,00
|1.497,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|743,00
|748,00
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:29 - Kaynak: AA
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