İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan tamamladı.

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