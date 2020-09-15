Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalarak 469,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.116,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 469,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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